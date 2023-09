5e étape du Tour de Grande-Bretagne : après un joli solo final, Wout Van Aert s’impose et passe en tête au général

Wout Van Aert s’est imposé ce jeudi sur la cinquième étape du Tour de Grande-Bretagne (2.Pro). Le coureur belge de Jumbo-Visma a produit un effort en solo pour éviter le sprint et passer la ligne avec 3 secondes d’avance sur ses plus proches poursuivants. Van Aert devient par la même occasion le nouveau leader de ce Tour de Grande-Bretagne !

Comme les quatre précédentes, cette cinquième étape de 192 kilomètres autour de Felixstowe était promise aux sprinteurs. En début de course, le Néo-Zélandais James Fouché (Bolton Equities Black Spoke) a pris part à la première échappée pour empocher au sommet de Freston des points précieux dans la défense de son maillot de meilleur grimpeur.

Après la première heure de course, trois coureurs sont parvenus à composer la réelle échappée du jour. Callum Ormiston (GLC), Joey Rosskopf (Q36) mais aussi notre compatriote Abram Stowkman (TDT-Unibet), déjà échappé la veille. Le trio comptait 3 minutes d’avance à 140 kilomètres de l’arrivée.

À 20 kilomètres de l’arrivée, Callum Ormiston s’est retiré de l’échappée. Joey Rosskopf et Abram Stockman se sont donc retrouvés à deux, alors que le peloton n’accusait plus que 25 secondes de retard. Et quelques kilomètres plus tard, il ne restait plus que Rosskopf en tête.

Il a à son tour été rattrapé et c’est donc Wout Van Aert qui s’est montré le plus costaud dans le final, avec un bel effort dans le dernier kilomètre pour s’extraire du peloton. Le natif d’Herentals devance Ethan Vernon (Soudal Quick-Step) et Danny Van Poppel (Bora-Hansgrohe), qui ont dominé le sprint massif. Les Belges Milan Fretin (Team Flanders Baloise) et Davide Bomboi (TDT-Unibet) ont pris les septième et huitième places.

Cette victoire est la cinquième en autant d'étapes de la formation Jumbo-Visma, après l’outrageuse domination d’Olav Kooij les quatre derniers jours. Pour enchainer ces quatre succès, le Néerlandais avait pu compter sur son poisson-pilote... Wout Van Aert.

Ce vendredi, la 6e étape reliera Southend-on-Sea à Harlow sur 146,2 kilomètres. Son tracé devrait à nouveau convenir aux sprinteurs.