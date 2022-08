5e en Finlande, Neuville aura-t-il la pression à domicile à Ypres ? "Non, ça fait deux ans que Tänak ne gagne pas chez lui"

Un coup de boost salvateur qui pourrait également profiter à Neuville, propulsé grandissime favori du rallye d'Ypres dans deux semaines : "J'espère qu'on va en profiter. Souvent, ça nous a pénalisés dans le passé parce qu'on pensait qu'on y était et que c'était bon. C'est absolument pas le cas. Ott a fait un gros boulot ce weekend, avec une grosse prise de risque, ça a fini par payer. Il reste pas mal de travail. Il suffit de voir les images de l'extérieur, la Toyota est beaucoup plus stable sur ce genre de terrain. Il reste du progrès à faire mais le step franchi entre l'Estonie et la Finlande nous fait du bien."

Alors, Neuville aura-t-il encore davantage de pression à domicile après cette victoire XXL de son coéquipier ? "Absolument pas, ça fait deux années de suite que Tänak ne gagne pas sur son territoire. Nous on a réussi à gagner Ypres l'année passée, pas sûr que ce sera pareil cette année. L'année dernière c'était "fingers in the nose" (sic), cette année ça peut être une autre histoire avec des pilotes Toyota nombreux et compétitifs" argumente-t-il.

Ypres, le rendez-vous le plus important de la saison pour Neuville ? "Non, je ne pense pas. Ils sont tous importants. On vient de passer 3e au championnat alors qu'on gardait la 2e place malgré nos déboires, ce sera un rallye important si on veut reprendre la 2e place. Il y a une belle bagarre pour la 2e place, on est 3-4 pilotes assez proches, on veut garder cette position" conclut-il.