5e édition du Supervue à Liège : un festival à taille humaine

A côté des gros festivals comme les Ardentes ou les Francos… Certains petits festivals réussissent l’été à tirer leur épingle musicale du jeu. C’est le cas du Supervue organisé sur les hauteurs de Liège. Dans le cadre bucolique d’un terril, ce festival alternatif propose une vue imprenable sur le bassin industriel. L’entrée du festival à 40 euros veut rester abordable. Imaginé en 2016 par le collectif d’artistes la Superette, il mêle installations artistiques, performances concerts et set de DJ. Un festival qui privilégie la rencontre et qui limite le public à 2000 personnes par jour.

Du plaisir de la communication, de la rencontre

DJ, Hugo Klinkenberg est programmateur musical pour Dour mais aussi de la 5e édition du Supervue. Un festival qui lui tient particulièrement à cœur : "le festival est né de l’envie de croiser des publics différents et de mélanger des matières qu’elles soient musicales ou artistiques dans un leu assez exceptionnel, un terril qui donne l’impression finalement d’être dans un autre monde. C’est un biotope particulier avec les usines de Cockerill, le standard qu’on voit à l’arrêt pas très là, pas très loin et on est à deux pas de la ville. Cette expérience qu’on propose, c’est un lieu où pas mal de cultures, de gens différents se rencontrent et de toutes ces différences naissent des échanges assez dingues. C’est la base finalement du plaisir, de la communication, de la rencontre."

Une musique au goût d’aventure mais toujours accessible

Au niveau musical, la programmation se veut très ouverte et très mixte. "On se retrouve avec de la rumba congolaise ou du vaudou haïtien autant que des expérimentations de musique électronique assez pointues mais toujours avec un goût de l’aventure et un côté accessible. Ça se traduit aussi sur des propositions qui ont un caractère peut-être plus pop."

Comment un petit festival s’en sort-il aujourd’hui ?

Le Supervue est un festival à taille humaine. Et on se rend compte qu’on doit de toute façon toujours jeter un œil vers l’avenir avec une notion de professionnalisation : garder notre convivialité, le caractère "festival de copains" mais en même temps être certain de pouvoir assumer la rémunération des travaux techniques qui sont nécessaires, des locations et évidemment, la valorisation du travail artistique. D’un autre côté, on doit pouvoir aussi compter sur les aides publiques qu’on va demander chaque année. Et on réfléchit en même temps à rendre ce festival toujours accessible. Il y a des festivals dont l’entrée finit par coûter 150 euros au bas mot avec des formules VIP très chères, notre entrée est à 40 euros. On propose 35 groupes. C’est vraiment le prix qu’on puisse proposer."

Le festival Supervue reste aura lieu sur les hauteurs de Liège, ces vendredi 29 et samedi 30 juillet sur le terril Piron de Saint-Nicolas.