5e édition de Tous au Parc ce week-end à Verviers

Le centre culturel de Verviers vous invite ce samedi 24 et dimanche 25 septembre pour l'événement Tous au Parc de L’Harmonie à Verviers.

Durant deux jours, venez faire la fête afin de célébrer la nouvelle saison. Au menu, des concerts et des spectacles gratuits tout le week-end.

Ce samedi sera réservé aux concerts notamment de ’S BRASS, qui reprend un répertoire des plus variés allant du rock à la variété française, THE DETAIN, un chanteur à la voix soul avec un répertoire qui va de Bob Marley à Carlos Santana, et un BRASERO, Tribute de Pierre Rapsat…

Dimanche, il y aura de 13h à 17h des animations pour tous les âges : initiation au cirque, manège, jeux géants, photomaton, bricolages, restauration…

Côté spectacles, vous pourrez assister entre autres à Radio Paillettes, un concert spectacle qui s’inspire de la vie quotidienne des plus petits, à WATA !, un spectacle dès 2,5 ans qui raconte l’histoire de deux personnages bizarres et de leur quête, celle de l’eau, et au Sysmo Game, la "rave party" des kids et de la famille, un jeu chorégraphique coopératif qui fait tomber les vestes et te connecte à ton voisin…

Rendez-vous au Parc de L’Harmonie à Verviers samedi dès 17h et dimanche dès 11h30. L’entrée est gratuite.

Infos : TOUS AU PARC à VERVIERS