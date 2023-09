59 buts en 100 matches de Serie A pour Romelu Lukaku : seuls 5 joueurs plus efficaces que lui

Romelu Lukaku fêtait son 100e match en Serie A dimanche face au Torino. Une pierre milliaire que le Diable rouge a fêtée comme il se doit en s’offrant un 59e but dans la compétition italienne. Si celui-ci n’a pas suffi pour écarter le Torino (1-1), Lukaku peut se consoler en enregistrant un troisième but en une semaine après avoir fait trembler les filets d’Empoli (dimanche dernier) et du Sherif Tiraspol (jeudi).

Marquer 59 buts en 100 matches de Serie A, peu de joueurs sont à la hauteur de cet exploit. En effet, seuls 5 jours sont parvenus à faire mieux dans l’ère des trois points en Italie. Au bout de leur 100e pige dans le championnat italien, David Trezeguet (63), Vincenzo Montella (64), Andriy Shevchenko (64), Gonzalo Higuaín (65) et Cristiano Ronaldo (81) ont affolé les statistiques. Un joli club que côtoie désormais Romelu Lukaku.