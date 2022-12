58 points dont 23 consécutifs : Devin Booker se transforme en torche humaine et enflamme toute la NBA

Devin Booker est un grand, un très grand. Fantastique soliste dans une équipe des Suns qui perdait match sur match il y a quelques années, il s'est transformé en vrai gagnant depuis l'arrivée de Chris Paul et les draft conjuguées de Deandre Ayton et Mikal Bridges. Finaliste NBA en 2020, Phoenix brigue un retour sur le devant de l'affiche cette saison pour oublier la dramatique élimination contre Dallas de l'an dernier.

Et pour cela, on l'a dit, les Suns peuvent compter sur un Devin Booker en mode patron. Il l'a encore prouvé cette nuit contre une redoutable équipe de la Nouvelle-Orléans, qui se surprend à tutoyer les sommets de la Conférence Ouest. Alors que ses Suns pataugeaient dans la semoule en 1e mi-temps et étaient menés de 24 points à la pause, DBook a passé la seconde pour nous sortir l'une des grosses perfs' offensives de l'année.

Trois-points, lay-ups contestés, petits step-backs à mi-distance (sa spécialité !), Booker fait la totale à une défense des Pelicans qui ne sait plus où donner de la tête. Déterminé dans son attitude et franchement injouable dès qu'il touche le ballon, Booker plante 23 points consécutifs (!) à cheval entre le 3e et le 4e quart. Résultat, l'écart, si énorme en 1e mi-temps, se réduit comme peau de chagrin et les deux équipes se retrouvent empêtrées dans un money-time tendu que les Suns remporteront finalement au prix d'un run monstrueux 59-31... sur les 18 dernières minutes.

58 points, dont 36 après la pause, à des pourcentages défiant le raisonnable (21/35!), 6 rebonds, 5 passes et la victoire, que demander de plus ? Non, cette nuit, il y avait Booker et les autres. Même Zion Williamson (30 points) a paru bien impuissant à côté, c'est dire...