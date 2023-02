57e Super Bowl : Chiefs face aux Eagles, malédiction du MVP, duel de frères et… Rihanna

La franchise de Philadelphie est repartie de zéro depuis sa victoire en 2017 lors du Super Bowl LII (41-33) face aux New England Patriots de Tom Brady.

Meilleure équipe de la saison régulière, avec quatorze victoires et trois défaites, les Philadelphia Eagles ont confirmé leur statut et sont bel et bien présents pour le sommet de cette saison. Grâce au quarterback Jalen Hurts qui fut colossal une bonne partie de l’année et grâce à un collectif quasi inoxydable depuis le début.

La défense fut déterminante avec des chiffres impressionnants. Le onze défensif n’a permis à l’adversaire qu’une moyenne de 179,8 yards par match et a réussi à atteindre et à mettre le quarterback au sol 70 fois (70 sacks) sur la saison, un record.