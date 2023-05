57% de sauvetage, 60% de coaches maintenus : quel avenir pour Kompany et Burnley en Premier League ?

Sur les dix dernières saisons, la place moyenne des promus est 15e. Burnley peut donc s’attendre à une saison difficile. Mais le maintien est loin d’être un rêve inaccessible. Il a même été acquis par 57%. Ce pourcentage grimpe à 70% si on se limite aux vainqueurs de Championship. La place moyenne se révèle également meilleure (14e).



Le Wolverhampton de Nuno Espirito Santos est le "modèle" à suivre. Dans la foulée du sacre en Championship, les Wolves ont décroché une superbe 7e place et un ticket européen. Aucun promu n’a fait aussi bien lors de la dernière décennie. Diego Jota, Raul Jimenez, Leander Dendoncker and co ont ensuite confirmé avec une nouvelle septième place et un quart de finale d’Europa League.



Dans la foulée de sa promotion, Aston Villa a eu chaud en championnat. Mais les Villans se sont hissés en finale de la League Cup. Un match perdu contre Manchester City.