56,9% de chance d’être viré : entraîneur un métier à risque

Tout en haut de la liste des "coupeurs de têtes" on retrouve la Premijer Liga bosnienne (91,7%) et la First League macédonienne (90,9%). Dans ces deux championnats, un seul coach a conservé son poste ! A noter que ni Ivica Barbaric (5e avec Siroki Brijeg), ni Gorazd Mihajlov (4e avec Sileks Kratovo) n’ont décroché le titre. A l’opposé, les compétitions indienne (9,1% de licenciés) et maltaise (21,4%) présentent les bancs les plus "stables".



Avec 10 T1 virés sur 18 (55,6%), la Pro League se situe juste en dessous de la moyenne mondiale. Pour les clubs du big-5, "les valeurs vont de 55% en Premier League (11 sur 20) à "seulement" 35% en Serie A (7 sur 20), avec 50% pour la Ligue 1 (10 sur 20)", écrit le CIES.