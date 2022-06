55e édition de la MESA, Marche Européenne du Souvenir et de l’Amitié

Allier sport et devoir de mémoire, c’est l’objectif de la MESA. La 55e édition de la Marche Européenne du Souvenir et de l’Amitié démarre ce mardi matin pour 4 journées de randonnée.

Une marche qui rassemble à la fois des militaires et des civils pour rendre hommage aux anciens combattants et aux victimes des deux grandes guerres. La MESA est organisée par la Défense belge et les villes partenaires de la Province de Luxembourg. Cette année encore, près de 10.000 marcheurs, de tous âges, vont arpenter les plus beaux sentiers d’Ardenne.

La ville de Martelage accueille la première étape, Arlon, Vielsalm et Houffalize suivent ensuite. Lors de chaque étape, plusieurs parcours en boucle sont proposés : 8, 16, 24 ou 32 km.

Les écoles sont également fortement représentées et suivent des parcours adaptés aux plus jeunes. Certains marcheurs participent aux 4 jours et logent dans un des camps MESA. Le mercredi 22, un trail est également proposé dans le Camp militaire de Lagland. Le jeudi 23 est le jour du " devoir de mémoire " durant lequel les différents monuments seront honorés.

Infos sur le site http://www.marche-mesa.com/