5500 euros par an pour un contrat conclu en janvier: Test-Achats dénonce un accord énergie nécessaire mais trop tardif

En 2015, Test Achats on avait lancé une pétition signée par 118.000 personnes pour "nettoyer" la facture d’électricité, alors que la Belgique était l’un des pays où l’énergie est la plus chère en Europe, derrière le Danemark et l’Allemagne, "en raison non pas du prix de l’électricité mais de tous les autres postes qui s’y trouvent", analyse Julie Frère.

Et de conclure : "Il est vraiment grand temps de nettoyer cette facture d’autant qu’on va devoir aller vers une électrification de la société si on veut répondre aux objectifs climatiques. Aujourd’hui on a une facture d’électricité qui est beaucoup plus taxée que la facture de gaz, ce qui est un non-sens environnemental".