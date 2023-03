55% de personnes malvoyantes ne se sentent pas en sécurité en rue, affirme la Ligue Braille

Les personnes malvoyantes apprennent à vivre avec cette déficience, une épreuve que Vanessa partage au quotidien et cela depuis des années : "Ma vue a diminué au fil du temps, jusqu’au jour où je sortais de chez moi pour aller faire des petites courses dans un magasin de quartier, donc vraiment pas loin, et j’avais fait à peine 50 pas — même pas 50 mètres, mais bien 50 pas — il faisait gris et je suis retournée en pleurs chez moi, j’ai fait demi-tour et c’est là que je me suis dit : 'Je dois apprendre à utiliser cette canne blanche'.

Cette mère de famille a dû adapter sa vie et adopter de nouvelles stratégies afin de pouvoir se déplacer : "Je me suis alors adressée à la Ligue Braille et c’est madame Dominique (Beausirois) — que je remercie encore — qui m’a appris à utiliser cette canne blanche. Elle s’est vraiment mise à ma place parce que je ne vois plus que d’un œil, un 20ᵉ, donc pas grand-chose, et elle m’a dit : 'Fermez les yeux, Vanessa, et allez tout droit'. Se mettre à ma place comme ça, c’est comme ça que j’ai réussi. Maintenant, j’y vais les yeux fermés."