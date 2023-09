543 personnages Disney réunis dans un court-métrage : bande-annonce de "Il était une fois un studio"

Mickey, Clochette, Vaiana, Polochon, Winnie l’ourson, Peter Pan, Anna et Elsa, tous se retrouvent dans la bande-annonce drôle et touchante du court-métrage "Il était une fois un studio" créé pour les 100 ans de l’empire Disney. C’est en effet en octobre 1923 que Walt Disney et son frère Roy lancent leur société d’animation à Hollywood : "Walt Disney Brothers" qui deviendra "The Walt Disney Company".

Pour célébrer ce centenaire, honorer le travail des créateurs et saluer les fans, les Studios Disney ont réalisé ce court-métrage d’animation qui rassemble 543 personnages issus de plus de 85 longs et courts-métrages ! "Héros et méchants, princes et princesses, acolytes et sorciers" se côtoient dans un crossover géant. Chacun apparait dans sa technique d’animation d’origine, 2D ou 3D.

La bande-annonce montre les personnages animés sortant de leurs cachettes une fois les employés de Disney partis.

"Il était une fois un studio" réalisé par Dan Abraham et Trent Correy ("Les Aventures d’Olaf") sera disponible en streaming à partir du 16 octobre.