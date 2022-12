53 personnes hospitalisées après un accident de bus au Canada

Plus de 50 personnes ont été admises dans différents hôpitaux de l’Ouest canadien après un accident de bus sur une autoroute dans la soirée du réveillon en Colombie-Britannique, selon les autorités locales.

Les causes de l’accident demeurent inconnues au moment où cette province est touchée depuis une semaine par des avis de tempêtes hivernales qui ont apporté beaucoup de neige, y compris dans la zone où l’accident s’est produit, à 3 heures de route à l’est de Vancouver. "Nos pensées vont aux personnes touchées par l’accident, à leurs proches, ainsi qu’aux premiers secours et aux personnels soignants", a déclaré dans un communiqué le Premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, se disant "sous le choc et attristé" par la nouvelle.