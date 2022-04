52 Hertz, "la baleine la plus isolée au monde" … mais peut-être pas si solitaire que ça

Dans les différents enregistrements de la baleine 52 Hz, celle-ci émet en moyenne des enchaînements de 2 à 6 chants, d’une durée d’environ 5 secondes. Ses chants sont plus longs mais aussi plus récurrents que ceux d’autres espèces. Et la fréquence de ses chants, bien plus aigus, laisse penser aux scientifiques qu’elle ne peut pas être entendue ou comprise par les autres baleines.