51 écoles bruxelloises équipées de wifi dans la cadre du projet "Branche ton école"

Jusqu’à présent, quelque 51 écoles secondaires de la capitale ont été équipées du wifi dans le cadre du projet bruxellois "Branche ton école", a indiqué vendredi le ministre en charge de la Transition digitale, Bernard Clerfayt 'DéFI), à l’occasion d’une visite de terrain à l’Institut Notre-Dame d’Anderlecht.

Pour accélérer le virage numérique des écoles secondaires bruxelloises, le ministre a développé un plan en deux axes : équiper les élèves d’équipement numérique mobile et renforcer la connectique interne des écoles grâce à un réseau wifi performant. Objectif : permettre à 240 écoles secondaires bruxelloises de disposer du wifi, d’ici 2024.

Dans le cadre du plan de relance européen, le gouvernement bruxellois a alloué un budget exceptionnel de 5,2 millions d’euros pour soutenir l’équipement numérique des élèves et des écoles, à commencer par les établissements scolaires se trouvant dans des quartiers à l’indice socio-économique plus faible.

En ce qui concerne l’équipement des élèves, les écoles ont la possibilité de choisir du matériel informatique dans une liste définie (portables, Chromebook, tablettes, projecteurs, tableaux blancs interactifs). Au bout de 4 ans, l’équipement devient propriété de l’école.

Plus de 180 écoles secondaires bruxelloises ont déjà été sollicitées dans le cadre du projet "Branche ton école". Jusqu’à présent une centaine de pré-visites et analyses personnalisées des besoins des écoles en termes de connectique interne ont été réalisées. Tous les frais inhérents à ce projet, ainsi que la maintenance pendant 3 ans, sont à charge de la Région bruxelloise. Jusqu’à présent, 51 écoles bruxelloises disposent du wifi dans leur établissement, dans ce cadre.

Une septantaine d’écoles seront contactés prochainement pour démarrer les enquêtes et les analyses en 2023.

"Branche ton école" est la suite du projet Fiber to the School, lancé en 2014 par le Cenre de l’Informatique de la Région bruxelloise et IRISnet. Ce projet vise à équiper les écoles secondaires bruxelloises d’une connexion Internet à large bande, afin de leur permettre de bénéficier d’un accès Internet. Le CIRB a mandaté la scrl IRISnet pour procéder à l’implémentation de cette infrastructure, dont les coûts sont entièrement supportés par la Région. A ce jour, 179 écoles secondaires bruxelloises sont connectées à la fibre.