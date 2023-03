50ème jour de détention en centre fermé pour Divine, l'accueillante d'une école de Chastre

Divine N’Sunda reste toujours menacée d’expulsion. Cette dame d’origine congolaise travaillait depuis six ans dans une école de Chastre. Elle est aujourd’hui en centre fermé, et la communauté scolaire se mobilise.

Ce lundi 20 mars, le comité de soutien de l’accueillante a rencontré la secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration, Nicole de Moor, pour rappeler son intégration dans la vie de son village et réclamer son retour.

Alors, le message est-il passé ? L’avis de Dimitri Crickillon, le directeur de la Petite Ecole de Gentinnes :

"Par rapport aux deux intentions que l’on s’était fixées pour cette rencontre, une première a été très positive. Nous avons été écoutés et entendus, madame de Moor a pris le temps de nous expliquer sa politique par rapport à ces questions-là. En revanche, elle a quitté cette rencontre sans nous donner de réponse à notre principale interrogation. A savoir: madame Divine N’Sunda va-t-elle pouvoir reprendre son travail et retrouver son appartement ? Ou va-t-elle être expulsée à Kinshasa ? Pas de réponse, mais on continue de garder espoir."

Aujourd’hui, cela fait 50 jours que Divine N’Sunda est en centre fermé.