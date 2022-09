50ème anniversaire du Musée du Tram à Thuin

Aujourd’hui, "Alors On Sort ?" vous propose une promenade originale et exotique dans la région de Hainaut qui entoure Thuin. L’exotisme réside surtout dans la contemplation des tramways du temps jadis ! Jusqu’au 2 octobre, on fête les 50 ans du Musée du Tram de Thuin. Des voitures de la riche collection du musée vont nous transporter sur une bonne vieille voie ferrée ; il y aura aussi des véhicules venus du Luxembourg ou de la Baie de Somme, des machines à vapeur, et puis bien sûr un tas d’animations tout le week-end.