50Cent en concert au Sportpaleis : il ne nous a pas mis la tête à l’Anvers

"What up gangsta" est balancé en intro, suivi très rapidement de "Hate or love it" sans son ex-ami-ennemi The Game. La mitraillette de tubes fait des dégâts : "P.I.M.P", "Candy shop", "Magic stick", "Little bit", "21 questions", "Window shopper", "Best friend" (sans Olivia), "I get money", "This is how we do", autre collaboration avec The Game, "Ayo technology" produit par Timbaland et Justin Timberlake, "Disco infierno"… Dans cet enchaînement qui rappelle des souvenirs, on retrouve parfois des compositions plus récentes comme "The woo" avec Feu Pop Smoke.

"In da club" en mode mineur

Il n’y a pas de temps mort. 50Cent veut mettre la foule K.O. Seul hic : après 38 minutes de concerts, lors du premier faux départ de la scène, il a déjà tout donné ou presque… Après le rappel, place à "In da club", son premier succès commercial datant de 2003. N’espérez pas une prestation la tête en bas (et à l’Anvers) comme au Superbowl de février ! La chanson est livrée sans danseurs, ni danseuses, et sans grand artifice scénique.

Deuxième rappel après 52 minutes. 50Cent s’est adressé quelques fois aux fans belges du premier rang à qui il lancera deux vestes et quelques jets d’eau de sa bouteille personnelle. "C’est la troisième fois que je viens ici et c’est chaque fois de plus en plus grand !", dit-il un peu mécaniquement.

Le show se clôture avec "Baby by me" ou encore "If i can’t". 22h12 : 50Cent prend congé de la salle. 22h13 : les lumières se rallument. Quelques personnes huent. Le public européen est plus exigeant que le public US. On le comprend : le prix du ticket était compris entre 69 et 89 euros…

La tournée européenne de 50Cent se poursuit à Paris, Stockholm, Berlin, Cologne, Zurich… Un crochet est même prévu à Erevan, en Arménie.