500m de trop pour Jorgenson, Pogacar secoue Vingegaard, les larmes de Van der Poel : les faits marquants de la 9e étape

Matteo Jorgenson a bien failli mener à bien son raid en solitaire de quasi 50km. Parti "en facteur" à 47 km du but pour fausser compagnie à une échappée de 14 coureurs, l’Américain de l’équipe Movistar a longtemps cru à l’exploit. Il a cependant buté sur la partie la plus raide de l’ascension vers le Puy de Dôme.

Derrière lui, un Michael Woods déchaîné a en effet refait près de deux minutes dans les derniers kilomètres pour le réjoindre à 500m du but et le déposer aussitôt. Le Canadien s’est ainsi envolé vers la 14e victoire de sa carrière, la plus prestigieuse, à 36 ans.