5000 saules têtards de plus en Hainaut : quels sont les atouts de l’arbre star de notre région ?

Quant aux feuilles et aux petites branches, elles peuvent nourrir les vaches et le sol, explique Baptiste Hottekiet, directeur du parc naturel du Pays des Collines. "Historiquement, les feuilles de saule permettaient d’apporter une ration alimentaire au bétail. On va remettre ça en place. Et les petites branches de moins de sept centimètres de diamètre, on les broie, ça donne du bois raméal fragmenté. On peut incorporer le BRF dans le sol pour l’enrichir en humus."

Et un sol riche en humus est plus fertile et + résistant aux épisodes climatiques extrêmes. Rien ne se perd dans le saule ! "Mais avant de donner des conseils aux citoyens, on doit aussi regarder dans notre jardin", s’engage Benoît Gauquie. "Nous aussi, quand on élague les saules de notre territoire – on a 300 hectares à gérer - on doit veiller à valoriser la matière retirée et ne pas se contenter d’en faire des tas."