5000 hectares de forêt déboisés en Flandre en 20 ans, qu’en est-il en Wallonie ?

En Wallonie, environ 50% de la forêt appartient à des propriétaires publics, et l’autre moitié à des privés. Au total, on parle de 33% du territoire, soit 563 000 hectares. Dans les deux cas, tous ces arbres représentent des rentrées financières qui peuvent être significatives. On estime que quatre millions de mètres cubes de bois sont récoltés chaque année.

Mais le réchauffement climatique met ces arbres, et donc indirectement ces revenus en danger, selon Michel Baillij : "Notre préoccupation principale aujourd’hui, c’est le changement climatique et c’est de préserver l’espace forestier, évidemment pour les aspects économiques, mais avant tout pour avoir encore une forêt. Donc aussi pour tous les autres services que la forêt peut rendre. On dit que la forêt, c’est de l’économie, c’est du social et c’est de l’environnemental. Et donc on a vraiment besoin de conserver la forêt, de la maintenir en bonne santé. Et là, avec le réchauffement climatique, c’est vrai qu’elle souffre pas mal. Donc on est vraiment très attentifs à ces aspects-là."

En Wallonie, les forêts ont encore de beaux jours devant elles.