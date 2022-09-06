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Ukraine - Україна

Угода між ЄС та Україною на 500 мільйонів | Un accord de 500 millions entre l’UE et l’Ukraine

Ukrainian Prime Minister Denys Chmyhal Visits The EU
il y a 1 heureTemps de lecture2 min
Par Anne-Françoise Moens avec Belga

Європейська комісія та Україна підписали угоду про допомогу в розмірі 500 мільйонів євро, які будуть спрямовані на житло та освіту переміщених осіб, а також на сільське господарствоУкраїни, яка перебуває у стані війни.

 Ця нова програма бюджетної підтримки України є частиною обіцянок, оголошених ЄС під час заходів на користь України, які відбулися у квітні та травні.

Ці пожертви, оголошені під час кампанії "Встань за Україну" та донорської конференції у Варшаві, підуть на житло та навчання людей, які переміщені внаслідок війни чи повернулися до країни, а також на український аграрний сектор.

Було підписано ще три угоди: перша про приєднання України до Програми "Цифрова Європа". Ця угода дозволить українським компаніям, організаціям та державним адміністраціям подавати заявки на отримання коштів для проектів штучного інтелекту, оснащувати себе суперкомп’ютерами або передовими цифровими навичками без жодних внесків з боку Києва на цей рік.

Дві інші угоди мають спростити митні та податкові процедури.

З нагоди 8-ї Ради асоціації під проводом голови європейської дипломатії Жозепа Борреля та українського прем’єр-міністра Дениса Шмигаля який  зустрівся з віце-президентом Комісії Марошем Шефчовичем і говорив про "посилення санкцій проти Росії та інтеграція України в енергетичний ринок ЄС". У своєму акаунті в Telegram він закликав "ввести повне енергетичне ембарго проти Росії". На думку міністра Шмигаля, експорт української електроенергії може замінити значні обсяги імпорту російського газу. На його думку, Україна має найбільші підземні родовища для зберігання газу і може стати "газовим сейфом" Європи.

Un accord de 500 millions entre l’UE et l’Ukraine

La Commission européenne et l'Ukraine ont signé un accord sur une aide de 500 millions d'euros qui sera consacrée au logement et à l'éducation des personnes déplacées ainsi qu'à l'agriculture de ce pays en guerre.

Ce nouveau programme de soutien budgétaire à l'Ukraine fait partie des promesses annoncées par l'UE lors d'événements en faveur de l'Ukraine tenus en avril et mai derniers.

Ces dons, annoncés lors de la campagne "Stand up for Ukraine" et de la conférence des donateurs à Varsovie, iront au logement et à la scolarisation de personnes déplacées par la guerre ou de retour au pays, ainsi qu'au secteur agricole ukrainien. 

Trois autres accords ont été signés : le premier associera l'Ukraine au Programme pour une Europe numérique. Cet accord permettra à des entreprises, des organismes et des administrations publiques ukrainiennes de solliciter des fonds pour des projets d'intelligence artificielle, pour s’équiper de super-ordinateurs ou de compétences numériques avancées, et ce sans contribution de Kiev pour cette année.

Les deux autres accords doivent permettre de faciliter les démarches en matière douanière et fiscale. 

A l’occasion du 8e Conseil d'association, présidé par le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell et le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal, ce dernier  a rencontré le vice-président de la Commission Maros Sefcovic et discuté du "renforcement des sanctions contre la Russie et de l'intégration de l'Ukraine dans le marché énergétique de l'UE".  Il a plaidé, sur son compte Telegram, pour "l'introduction d'un embargo énergétique total contre la Russie". Pour le ministre Shmyhal, les exportations d'électricité ukrainiennes peuvent remplacer des volumes considérables des importations de gaz russe. Pour lui, l'Ukraine a les plus gros dépôts souterrains pour stocker du gaz et pourrait devenir le " coffre-fort gazier " de l'Europe.

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