Угода між ЄС та Україною на 500 мільйонів | Un accord de 500 millions entre l’UE et l’Ukraine

Європейська комісія та Україна підписали угоду про допомогу в розмірі 500 мільйонів євро, які будуть спрямовані на житло та освіту переміщених осіб, а також на сільське господарствоУкраїни, яка перебуває у стані війни.

Ця нова програма бюджетної підтримки України є частиною обіцянок, оголошених ЄС під час заходів на користь України, які відбулися у квітні та травні.

Ці пожертви, оголошені під час кампанії "Встань за Україну" та донорської конференції у Варшаві, підуть на житло та навчання людей, які переміщені внаслідок війни чи повернулися до країни, а також на український аграрний сектор.

Було підписано ще три угоди: перша про приєднання України до Програми "Цифрова Європа". Ця угода дозволить українським компаніям, організаціям та державним адміністраціям подавати заявки на отримання коштів для проектів штучного інтелекту, оснащувати себе суперкомп’ютерами або передовими цифровими навичками без жодних внесків з боку Києва на цей рік.

Дві інші угоди мають спростити митні та податкові процедури.

З нагоди 8-ї Ради асоціації під проводом голови європейської дипломатії Жозепа Борреля та українського прем’єр-міністра Дениса Шмигаля який зустрівся з віце-президентом Комісії Марошем Шефчовичем і говорив про "посилення санкцій проти Росії та інтеграція України в енергетичний ринок ЄС". У своєму акаунті в Telegram він закликав "ввести повне енергетичне ембарго проти Росії". На думку міністра Шмигаля, експорт української електроенергії може замінити значні обсяги імпорту російського газу. На його думку, Україна має найбільші підземні родовища для зберігання газу і може стати "газовим сейфом" Європи.