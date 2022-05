500 € par mois pour les jeunes, vous aimez l’idée ?

Depuis Metz, en France, Christophe nous partage son témoignage : "Ma fille est étudiante et les étudiants frontaliers ont droit à une bourse de 5000 € par an. On est proches des 500 € par mois mais je dois ajouter encore un peu. Ça paie une grande partie du loyer et des frais scolaires et ce n’est pas indexé sur le salaire. Elle travaille pendant les grandes vacances, mais cette bourse lui permet de se concentrer durant la période scolaire alors que ses amies travaillent le soir après les cours pour gagner un peu d’argent."