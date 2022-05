500 musiciens reprennent "Come as you are" de Nirvana

L'année dernière, nous sommes partis à la rencontre de CITYROCKS, le "plus grand groupe de rock d'Europe Centrale" (d'après eux-mêmes bien sur).

En effet, début août, plus de 400 musiciens et chanteurs s'étaient réunis pour l'évènement "CityRocks 2021 – Dunaújváros" où ils ont interprété pas moins de 12 classiques du rock. Batteurs, guitaristes, bassistes, claviéristes et chanteurs, venus des quatre coins de la Hongrie mais aussi de l'Europe, étaient rassemblés sur un terrain de la taille d'un terrain de football. On y trouvaient des professionnels mais aussi des écoliers, des adolescents et des préadolescents, des mamans et des papas, des mamies et des grands-pères : tous fans inconditionnels de rock.

Tout ce beau monde avait donc livré une belle performance collégiale sur l'immense "Another Brick In The Wall" de Pink Floyd.

Le mois dernier, ils se sont de nouveau rassemblés à plus de 500 pour reprendre divers titres dont le cultissime "Come As You Are" de Nirvana.