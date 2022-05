500 kg de cocaïne chez Nespresso : la drogue a transité par le port d’Anvers avant d’arriver chez le géant du café en Suisse

Pour l’ancien membre de la "Bande aux 700 millions", le container aurait dû se volatiliser : "Tu dois récupérer le container entier, tu ne peux pas simplement venir la nuit pour prendre la drogue dans le container. Trop lourd, trop visible", explique-t-il. Une opération qui aurait dû être possible grâce à la complicité de dockers ou du personnel du port.

Reste que les choses ne se sont pas passées comme prévu : "Un problème a dû survenir, une erreur de livraison, un problème avec le chauffeur. Impossible de le dire, mais quelqu’un va devoir payer pour cette erreur", estime l’ancien trafiquant. La demi-tonne de cocaïne récupérée par les autorités est la deuxième plus grosse saisie réalisée en Suisse, pour une valeur estimée à plus de 48 millions d’euros.

À l’heure actuelle, une enquête est en cours et aucune personne n’a encore été arrêtée.

Pas de drogue dans les cafés

Du côté de l’entreprise, on précise que la drogue "n’est entrée en contact avec aucun des produits ou équipements de production utilisés pour fabriquer les produits Nespresso". Dès la découverte de la marchandise illégale, l’ensemble de la production a été mis à l’arrêt selon une source interne qui s’est exprimé auprès des journalistes de la RTS.

Il n’y a donc rien à craindre concernant le café vendu par la marque.

De plus en plus de drogues saisies au port d’Anvers

De la cocaïne qui transite par Anvers, cela n’a rien d’exceptionnel. L’année dernière, les douanes ont saisi 89,5 tonnes de poudreuse dans le port du nord du pays, soit une augmentation de 36% par rapport à 2020 (68 tonnes). Selon le SPF Finance, la quantité de cocaïne saisie a doublé ces cinq dernières années. Au total, ce sont près de 12 milliards d’euros de cocaïne qui ont été saisis en Belgique en 2021.

Plusieurs facteurs expliquent néanmoins cette hausse : tout d’abord, les trafiquants d’Amérique du Sud exportent de plus en plus de cocaïne vers la Belgique. Les douanes ont ensuite investi davantage dans la lutte antidrogue et réalisent un plus grand nombre de saisies minutieuses.