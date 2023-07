500 jours de guerre en Ukraine : entretien avec Aude Merlin, spécialiste de la Russie et du Caucase

Quel regard porte Aude Merlin, comme observatrice, sur ce conflit qui a démarré en février 2022 ?

La spécialiste de la Russie souhaite d’abord rappeler qu’il ne s’agit pas des 500 jours du début de la guerre. "La guerre, elle a commencé en avril 2014 dans le Donbass avec l’incursion d’hommes du FSB […] le 14 avril 2014, et même un petit peu avant." Ce qu’il s’est passé le 24 février 2022, "c’est l’invasion massive de l’Ukraine par les forces russes."

Ce qui l’a marqué sur le plan humain : "c’est un effroi absolu". Le jour de l’invasion massive : "c’est cet effroi de se dire, allons retomber dans quelque chose que nous connaissons de l’expérience des guerres de Tchétchénie. C’est-à-dire quelque chose qui va continuer de durer et qui durait déjà depuis 2014."

"Ce qui m’a marqué ce sont les échanges avec les collègues russes et ukrainiens et ukrainiennes. De voir ces deux sociétés être totalement laminées de façon différente, bien évidemment, et à des niveaux différents. Mais, d’être toutes les deux laminées par cette décision effroyable, absurde, criminelle et meurtrière."

Ce qui continue à marquer Aude Merlin "c’est de voir qu’il y a, finalement, cette espèce d’ambivalence entre ce que l’on pourrait appeler la normalité de la guerre, de la vie dans la guerre et de l’anormalité de la guerre".

