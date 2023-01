500 jours avant les élections de mai 2024 : quels sont les dossiers chauds de la "Vivaldi" ?

500, il reste 500 jours avant la fin du gouvernement Vivaldi et des autres gouvernements d’ailleurs. Quelles ambitions peut encore nourrir le gouvernement fédéral ? Quels sont les dossiers chauds à venir, à quels matchs politiques va-t-on assister dans les mois à venir ? D’abord, un mot sur ces fameux 500 jours.

Oui. Ce chiffre, il vient d’un éditorialiste de Het Laatste Nieuws, le quotidien le plus lu de Belgique. C’est vrai qu’il reste pile 500 jours si les élections étaient prévues le 31 mai 2024. La date du scrutin n’est pas encore connue, c’est le niveau européen qui décidera dans les mois à venir. Je me suis laissé entendre dire qu’on serait plutôt sur des élections prévues début ou mi-mai 2024 au lieu de la fin du mois, comme c’était le cas en 2019 ou 2014. Bon, je chipote un peu, on est à environ 500 jours des prochaines élections, qui seront donc fédérales, européennes, régionales et communautaires.

Peut-on dire qu’il reste réellement 500 jours aux différents gouvernements ? C’est vrai qu’il serait plus réaliste de parler en jours utiles. Vous connaissez l’expression, " nous gouvernerons jusqu’au dernier jour ". C’est peut-être vrai fonctionnellement, mais ça ne l’est pas du tout à un moment donné. Pourquoi ?

Pour découvrir la réponse de Caroline Sägesser du CRISP et la liste des dossiers chauds de la "Vivaldi", cliquez ci-dessus sur la vidéo, tout s’y trouve, en 7 minutes, dans cet extrait de Déclic, votre Talk Info quotidien, du lundi au vendredi à 17 heures sur La Première et à 19h10 et 22h15 sur La Trois.