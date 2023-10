500 élèves liégeois formés à la réanimation par la Croix-Rouge

La Croix-Rouge peut vous apprendre les gestes qui sauvent. Une formation on ne peut plus utile qui permet de réagir quand une personne fait un malaise. Elle passe même dans les écoles pour sensibiliser les ados. C'était le cas ce matin dans un établissement de la région liégeoise.

Un acte citoyen mais aussi un acte de responsabilité de nos étudiants

Comment réagir face à un personne inconsciente qui ne respire plus? C'est une question posée aujourd'hui aux élèves de toutes les classes de secondaire de l'Institut Sainte-Thérèse d'Avila, à Chênée. Ils sont invités à effectuer un massage cardiaque sur un mannequin. Des formateurs de la Croix-Rouge de Belgique sont présents pour encadrer les exercices. "C'est une initiation pour permettre à plus ou moins 500 élèves de se former à la réanimation cardio-pulmonaire" explique Geneviève Hiertz, professeure et formatrice à la Croix-Rouge de Belgique. "Ce sont quand même des jeunes qui sont susceptibles de pouvoir intervenir en rue ou dans leur famille. Il y avait quand même une grande demande, également de la part des professeurs de notre école. Nous avons donc mis ça en place depuis 5 ou 6 ans." "C'est très important, même primordial" ajoute David Petit, lui aussi professeur et formateur. "C'est un acte citoyen mais aussi un acte de responsabilité de nos étudiants dans une école paramédicale"

Masser, souffler, masser, souffler... en attendant l'ambulance

Lorsque le 112 est contacté pour un appel à l'aide, l'ambulance n'arrive évidemment pas tout de suite. Cela aussi, il faut le rappeler aux premiers intervenants. "Entre le moment de l'appel et le moment de l'arrivée sur les lieux, l'ambulance mettra environ 7 minutes. C'est une moyenne" indique Dominique Di Duca, infirmier et formateur à la Croix-Rouge de Belgique. "En attendant, il faut prendre la victime en charge, masser, réanimer, souffler, masser, souffler... autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que l'ambulance arrive."

N'hésitez pas à apprendre les gestes qui sauvent. Les centres de la Croix-Rouge vous donneront toutes les informations utiles pour suivre les cours.