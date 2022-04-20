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Ukraine - Україна

Щодня в Бельгії реєструється 500 українців

Щодня в Бельгії реєструється 500 українців
20 avr. 2022 à 13:301 min
Par Anne-Françoise Moens

Після досягнення піку від 1500 до 2000 на день у березні, кількість реєстрацій українців у Бельгії в квітні впала до 500 на день. Через місяць після відкриття реєстраційного центру в Хейзелі Управління з питань іноземців видало 33 203 сертифікати. Майже дві третини призначені для жінок або дівчат, і майже чотири з десяти для неповнолітніх, часто дуже молодих (30% до 12 років). Серед усіх цих зареєстрованих понад 8 000 потребує підтримки Федасіла, щоб знайти кризове житло. За останні дні їх частка зросла, перевищивши 30%.

З 32 203 зареєстрованих українців 11 933 отримали національний реєстровий номер через муніципалітет і тому внесені до реєстру іноземців.
У Європейському Союзі особливий режим тимчасового негайного захисту надається особам, які були змушені покинути свої домівки в Україні.
За даними Верховного комісара ООН у справах біженців, після вторгнення 24 лютого майже 5 мільйонів українців покинули свою країну.

 

http://www.rtbf.be/radio/liveradio/rtbf-ukraine 

Cet article s’adresse en priorité aux populations arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. Dans cet article, nous leur expliquons que chaque jour 500 Ukrainiens s'inscrivent en Belgique.  

 

 

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