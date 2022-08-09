500.000 Чернігівського вже продали в Бельгії | 500.000 Chernigivske déjà vendues en Belgique

Ми вже розповідали про це, бельгійська пивоварня AB InBev вирішила виробляти найпопулярніший український бренд пива "Чернігівське" в багатьох країнах, у тому числі в Бельгії. Чернігівське варять у Левені. Продажі пива "Чернігівське" в Бельгії виправдовують очікування. У Бельгії вже продано понад 500 тисяч Чернігівського. AB Inbev сподівається продати більше, оскільки всі кошти від продажу Чернігівського будуть спрямовані на підтримку гуманітарної допомоги Україні. AB InBev забезпечує підтримку щонайменше в 5 мільйонів доларів США через цю ініціативу.

Нагадуємо, якщо ви шукаєте, Чернігівське продається в більшості супермаркетів: Colruyt, Окей, Spar, Delhaize, Carrefour, Cora, Louis Delhaize, Jumbo, Makro,... А пиво часто ставлять на касі, просто попросіть його, коли будете платити за продукти.