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Ukraine - Україна

500.000 Чернігівського вже продали в Бельгії | 500.000 Chernigivske déjà vendues en Belgique

il y a 57 minutesTemps de lecture1 min
Par Anne-Françoise Moens

Ми вже розповідали про це, бельгійська пивоварня AB InBev вирішила виробляти найпопулярніший український бренд пива "Чернігівське" в багатьох країнах, у тому числі в Бельгії. Чернігівське варять у Левені. Продажі пива "Чернігівське" в Бельгії виправдовують очікування. У Бельгії вже продано понад 500 тисяч Чернігівського. AB Inbev сподівається продати більше, оскільки всі кошти від продажу Чернігівського будуть спрямовані на підтримку гуманітарної допомоги Україні. AB InBev забезпечує підтримку щонайменше в 5 мільйонів доларів США через цю ініціативу.

Нагадуємо, якщо ви шукаєте, Чернігівське продається в більшості супермаркетів: Colruyt, Окей, Spar, Delhaize, Carrefour, Cora, Louis Delhaize, Jumbo, Makro,... А пиво часто ставлять на касі, просто попросіть його, коли будете платити за продукти.

5000 Chernigivske déjà vendues en Belgique

On vous en a déjà parlé, la brasserie belge AB InBev a décidé de produire la Chernigivske, la marque de bière ukrainienne la plus appréciée, dans de nombreux pays, dont la Belgique.  La Chernigvske est brassée à Louvain. La vente de la bière Chernigivske en Belgique répond aux attentes. En Belgique, plus que 500 000 Chernigivske sont déjà vendues. AB Inbev espère en vendre encore vu que tous les bénéfices de la vente de la Chernigivske serviront à soutenir les efforts d'aide humanitaire pour l’Ukraine. AB InBev garantit un soutien d'au moins 5 millions de dollars grâce à cette initiative.

Pour rappel, si vous en cherchez, la Chernigivske est vendue dans la majorite des supermarches : Colruyt, Okay, Spar, Delhaize, Carrefour, Cora, Louis Delhaize, Jumbo, Makro,... Et la bière est souvent placée à la caisse, il suffit de la demander quand vous payez vos courses.

 

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