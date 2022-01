50 nuances de gris pour notre week-end!

Après l’agitation des deniers jours, retour à un temps calme dès ce vendredi soir. Les hautes pressions remontent par l’ouest avec l’anticyclone irlandais. Résultat : un temps plus calme mais avec de nombreuses grisailles.

Samedi et dimanche : calme, sec et gris

C’est un temps calme au menu météo de notre week-end. Dès ce vendredi soir, formation de grisailles de plus en plus épaisses et compactes sur tout le pays. Côté mercure, les valeurs minimales afficheront 0 à 4 degrés de Saint-Hubert à Ostende.

Pas beaucoup d’évolution pour samedi, ni pour dimanche. Même tendance : des grisailles fréquentes en matinée. Attention donc sur les routes, la visibilité pourrait être mauvaise. Côté ciel l'après-midi : peu ou pas d’ évolution à prévoir. La couche de nuages bas restera très dense. Côté mercure, les maximales seront conformes aux moyennes saisonnières : entre 1 et 6 degrés samedi, 3 et 7 degrés dimanche.

Lundi : la plus belle journée de la semaine

Lundi, les plaques de grisailles et de brouillards laisseront place à des éclaircies assez larges en cours de journée. Il faudra en profiter! Dès mardi et toute la semaine, retour des grisailles sur tout le pays et pour toute la journée.