"50 humoristes en une soirée", le défi fou de la soirée de clôture de saison du What The Fun !

Sortez vos agendas, le 29 juin prochain vous aurez l’occasion de voir non pas un, ni deux, ni trois humoristes de qualité sur scène mais bien cinquante ! Vous avez bien lu, pour clôturer cette saison d’humour en beauté, le What The Fun organise une soirée exceptionnelle avec cinquante humoristes qui vont monter sur scène le temps d’une soirée de folie. On fait un bilan de cette saison de folie avec Rudy Lejeune, fondateur du What The Fun.

Tout au long de l’année écoulée, le What The Fun, plateforme du Stand Up Comedy à Bruxelles, a organisé des soirées dédiées à l’humour dans les quatre coins de la capitale. De nouveaux humoristes ont pu tester leurs premières vannes, tandis que des confirmés ont profité de ces soirées pour roder leur spectacle. Les bars participants ont ainsi accueilli plusieurs soirs par semaine, des dizaines d’humoristes et des milliers de spectateurs. Cette soirée spéciale le 29 juin, ce sera le 375e événement organisé par le What The Fun et la 140e soirée de la saison ! Une très belle occasion de fêter tout cela en beauté, avant la pause estivale. "On compte une grosse centaine d’artistes amateurs et professionnels qui jouent aujourd’hui régulièrement dans les événements du What The Fun. Mais si on compte toutes les personnes qui ont un jour mis un pied sur nos scènes, célébrités comme nouveaux talents venus une fois s’essayer à une scène ouverte, on approche les 250 têtes" nous explique Rudy Lejeune, très fier de ce chemin parcouru. "On joue aujourd’hui 20 à 25 fois par mois dans 17 lieux différents. La plupart des établissements sont à Bruxelles mais nous sommes maintenant installés à Namur (Théâtre Jardin Passion), Louvain-la-Neuve (Xanadu) et à Huy (Sofloti) et on souhaite continuer de créer des collaborations en Wallonie. Si vous connaissez une chouette salle de spectacle près de chez vous, n’hésitez pas à leur parler de nous ! Et si vous voulez trouver le prochain What The Fun près de chez vous, rendez-vous sur whatthefun.be/calendrier."