50% des acheteurs de vinyles n’ont pas de platine pour les lire

C’est le Billboard qui l’annonce dans son nouveau récapitulatif : alors que les ventes d’albums vinyles continuent de progresser chaque année aux États-Unis, seule la moitié des amateurs qui achètent des disques possèdent en fait une platine vinyle, selon une étude commandée par Luminate.

En septembre dernier, la société a publié cette statistique dans le cadre de son rapport U.S. Music 360 2022 – Wave 2. Parmi les répondants âgés de plus de 13 ans, et qui avaient acheté des vinyles au cours des 12 mois précédents, une question a été posée sur les appareils qu’ils possédaient, et seulement 50% ont déclaré avoir un " tourne-disque ". Le nombre total de répondants pour l’étude Music 360 était de 3992.

D’autre part, on apprend qu’en 2022, pour la deuxième année consécutive – et seulement la deuxième fois depuis que Luminate a commencé à suivre les ventes de musique en 1991 – les albums en vinyle ont dépassé les albums en CD aux États-Unis. Le vinyle continue d’être le principal format d’achat d’albums pour la deuxième année consécutive, selon les chiffres annoncés dans le rapport musical de fin d’année 2022 de Luminate aux États-Unis.

Le vinyle était le format dominant pour les achats d’albums aux États-Unis jusqu’au début des années 1980. Ensuite, les cassettes se sont imposées jusqu’au début des années 1990, lorsque le format CD a pris son essor et est resté roi jusqu’en 2021.

Enfin, prêchons pour notre chapelle : parmi les principaux styles musicaux mesurés par Luminate, le rock a représenté 51,83% de tous les albums vinyles vendus en 2022 (22,52 millions sur 43,46 millions). C’est essentiellement le même volume qu’en 2021, où le rock représentait 51,78% de tous les albums vinyles vendus (21,60 millions sur 41,72 millions). Le deuxième genre musical le plus important pour les ventes d’albums vinyles en 2022 – et en 2021 – était le R&B/hip-hop, qui représentait 17,59% du marché l’année dernière (7,65 millions sur 43,46 millions). En 2021, le R&B/hip-hop représentait 17,38% (7,25 millions sur 41,72 millions). Le R&B/hip-hop est un genre " parapluie " qui rassemble la plupart des albums de R&B et/ou de rap.