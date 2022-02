50 Belges encore en lice pour devenir astronaute de l'Agence spatiale européenne

Après un premier screening, 1.361 personnes peuvent encore espérer être l'un des prochains astronautes de l'Agence spatiale européen (ESA), a annoncé celle-ci jeudi. Parmi les candidats et candidates, on retrouve 50 Belges: 21 femmes et 29 hommes.

Après son appel, l'ESA avait reçu 22.523 candidatures valides issues de 22 pays. Les personnes retenues pour le deuxième tour passeront une journée d'examens psychologiques.

Sur les 1.361 personnes toujours en lice, 530 sont des femmes et 831 des hommes. La France, qui avait le plus grand nombre de candidats, tient toujours la corde avec 404 personnes au deuxième tour.

Parallèlement, 27 personnes en situation de handicap physique ont été retenues pour la suite de la sélection, au terme de laquelle une seule d'entre elles sera sélectionnée.

L'annonce des astronautes sélectionnés n'interviendra qu'à l'automne 2022. À l'issue des six étapes de sélection, quatre à six astronautes seront recrutés par l'ESA, tandis qu'entre 10 et 20 spationautes de réserve seront également engagés.