50 ans du hip-hop : Lauryn Hill prêtresse du rap

C’est en 1996 grâce à l’album "The Score" des Fugees que Lauryn Hill est découverte par le grand public. Deux ans plus tard, en 1998, l’artiste sortira son premier et seul album studio : "The Miseducation of Lauryn Hill". Un album aujourd’hui encore considéré comme l’un des plus grand issu du mouvement hip-hop. A son arrivée, la scène rap a déjà été traversée par de grandes artistes telles que Missy Elliott ou Queen Latifah. Lauryn Hill n’est pas la première mais elle participera activement à renforcer la place des femmes dans ce milieu très masculin.

Avec l’album de la chanteuse, le public découvre le rap mélodique. Il est la somme de ses expériences musicales. Bercée dans le jazz, la soul, le gospel et le RNB par ses parents, Lauryn hérite également de la culture hip-hop de l’Etat du New Jersey. Le résultat est surprenant pour l’époque. La chanteuse explose les frontières du genre et mêle rap et chant avec justesse. Dans ses morceaux, elle revendique l’amour sous toutes ses formes : sexuelle, sentimental et maternel. Son morceau, "To Zion", accompagné de Carlos Santana explore par ailleurs sa maternité et son expérience de femme enceinte.

Devenue une véritable prêtresse de la communauté hip-hop, les chansons de Lauryn Hill portent des messages philosophiques, spirituels et même religieux. Son titre "Everything is Everything" résume parfaitement la vision du monde de l’artiste. Tout au long de sa carrière et de ses performances, Lauryn Hill aura prouvé que le hip-hop pouvait prendre d’autres directions et était un genre capable de se renouveler sans cesse.