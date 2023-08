50 ans du hip-hop : "L’esprit hip-hop n’existe plus...On est beaucoup moins dans l'esprit de groupe"

Le hip-hop a fêté ses 50 ans ce vendredi 11 août ! Au-delà de ses différentes disciplines, le hip-hop est avant tout un art de vivre, un état d’esprit. Mais en 50 ans, la société a évolué : que reste-t-il de l’esprit hip-hop aujourd’hui ? On a profité de l’occasion pour en discuter avec des acteurs importants du milieu en Belgique.

11 août 1973, Clive Campbal a.k.a. DJ Kool Herc organise avec sa sœur une soirée dans une salle des fêtes de la Sedgwick Avenue, à New-York. À l’époque, il a développé depuis quelque temps une technique de DJ : isoler une partie d’un morceau funk où il n’y a que de la batterie, et la mettre en boucle pour faire bouger les gens dessus.

C’est ce qu’on appellera plus tard le "breakbeat" qui servira de base de rythmique au rap américain. Kool Herc ne la savait pas encore, mais le hip-hop était né.

Un état d’esprit

Mais qu’entend-on par hip-hop ? On a souvent tendance à faire l’amalgame entre le rap et le hip-hop, ce sont pourtant deux choses différentes. Le hip-hop est un mouvement qui regroupe plusieurs disciplines : le dJing (l’art du DJ), le breakdance, le beatbox, le graffiti et le rap.

Mais pour Daddy K, DJ de Benny B qui a sorti le fameux "vous êtes fous" en 1990, le hip-hop est avant tout un état d’esprit : "L’état d’esprit se veut de paix, d’unité, d’amour et d’amusement". Ce sont d’ailleurs les quatre principes de base du hip-hop, issus de la devise en anglais "Peace, unity, love and having fun".

"L’unité, c’est le fait qu’on ne fasse pas de différence entre les gens, peu importe d’où tu viens, qui tu es, on t’accepte, tu fais partie d’une communauté, détaille Bboy Rookie Roc, danseur de breakdance très actif dans le milieu hip-hop en Belgique. On est tous une grande famille, et 'having fun', c’est s’amuser. Donc c’est vraiment une culture de partage pour moi".

Au-delà du partage et de la transmission chère aux anciens du hip-hop, il y a bien sûr le style. La manière de s’habiller fait complètement partie de l’esprit hip-hop. "On avait un look bien précis avec des pantalons baggys, des sneakers d’une marque que tout le monde recherchait, les accessoires, les bijoux, les bagues, les casquettes, se souvient le rappeur Benny B. C’est ça avoir l’esprit hip-hop, c’est de s’imprégner de cette culture, aussi bien dans la musique, la connaissance et dans le look".

Ça fait déjà très longtemps qu’il n’existe plus

Benny B utilise le passé lorsqu’il parle de l’esprit hip-hop, et ce n’est pas anodin. Pour James Deano, figure bien connue du rap belge, cet esprit de partage et de collectif n’existe plus aujourd’hui. "Ça fait déjà très longtemps qu’il n’existe plus, estime l’auteur de "Les blancs ne savent pas danser". J’ai commencé à rapper en 1998, et c’était déjà un peu compromis. En revanche il y a toujours les anciens, dont on est la continuité, qui sont là. Mais on est beaucoup moins dans l’esprit de groupe".

C’est un constat qui revient beaucoup chez pas mal d’activistes du milieu que nous avons contactés. Au début du hip-hop, les différentes disciplines étaient hyperconnectées entre elles, tout le monde se connaissait. Il y avait aussi beaucoup de gens qui passaient de l’une à l’autre, comme les membres de NTM qui étaient graffeurs avant de se mettre au rap. D’après Benny B, ces connexions ont disparu : "Aujourd’hui, les rappeurs évoluent tout seuls, les breakeurs évoluent tout seuls. Il y a encore des battles de rap et de danse, mais ces disciplines ne se retrouvent plus ensemble dans des lieux pour partager".

La culture a changé

Daddy K va même plus loin : "Aujourd’hui, le rap est devenu tellement un business énorme qu’on ne peut même plus dire que c’est du hip-hop". D’après BBoy Rookie Roc, c’est également l’aspect business des choses qui a fait changer l’esprit. "On est passé d’une culture urbaine où les règles étaient fixées par des gens de la rue à une culture plus mainstream, constate-t-il. Cela a été récupéré, les gens qui tirent les ficelles aujourd’hui sont très peu des gens de la culture, ce sont des businessmans. Du coup, la culture a changé ".

Si on regarde le rap d’aujourd’hui, la logique dominante est en effet celle des ventes et des chiffres. Si on va du côté du breakdance, les grosses compétitions sont organisées par une multinationale comme RedBull.

L’avantage, c’est que les acteurs du milieu peuvent vraiment vivre de leur passion aujourd’hui, ce qui n’était pas forcément le cas au début. Mais d’après Bboy Rookie Roc, la mondialisation du mouvement nuit à la créativité. "C’est du copier-coller aujourd’hui, déplore-t-il. C’est comme sur Instagram et TikTok, les vidéos sont souvent les mêmes car on n’a plus le temps de créer du contenu propre. À l’époque, je pouvais voir un danseur de France, d’Espagne ou d’Amérique du Sud, je savais dire d’où il venait juste en voyant son style de danse".

Il faut le vivre, il faut le faire

Mais alors l’esprit hip-hop est-il vraiment mort ? Heureusement, certains continuent à le faire vivre. C’est le cas de Ghizmo, beatboxeur belge et organisateur d’événements. Le 16 septembre prochain à Bruxelles, il propose d’ailleurs "Beat Dance Battle", un événement où aura lieu une compétition de battles de danse sur du beatbox.

"Comme un vieux sage disait avant qu’il nous quitte 'Le hip-hop appartient à celui qui le fait, et à celui qui le vit', se souvient Ghizmo. Donc il faut le vivre, il faut le faire. À partir du moment où tu mets la main à la pâte ou la pierre à l’édifice, tu contribues à cet esprit hip-hop. Donc je pense qu’il existe toujours et qu’il existera tant qu’il y a des gens qui le feront exister". À 50 ans, le hip-hop aurait donc encore de beaux jours devant lui ?