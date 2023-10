50 ans des Cahiers du Grif : "Cette revue a bouleversé la vie des femmes"

"Les Cahiers du Grif ont été créés pour prolonger les réflexions qui ont émergé de cette journée. Dès le départ, Françoise Collin a souhaité que la revue soit l’espace d’un dialogue pluriel, comme elle l’appelait, elle souhaitait que différentes tendances s’y retrouvent, c’est-à-dire que peu importe ton appartenance philosophique ou politique, peu importe ton âge, si tu militais depuis des années ou si tu faisais partie des nouveaux collectifs féministes anti-autoritaires des années 1970, tu avais ta place dans la revue. La revue devient le lieu où une pluralité de points de vue s’exprime et où des regards se croisent et se mêlent", poursuit-elle.

Ces textes sont pensés et écrits en non-mixité. "Cela permettait aux femmes de se retrouver sans être interrompues par des hommes, et sans qu’elles se sentent mal à l’aise de tenir certains propos. Car les textes partent de l’expérience et du vécu des femmes, c’est pour cela qu’il y a des points de vue différents : les femmes ne vivent pas toutes les mêmes choses. Il y avait cependant un objectif commun : réfléchir ensemble sur la domination masculine subie par les femmes dans notre société. On voulait changer le monde. Les dossiers se façonnaient de cette manière : on rassemblait des femmes de tous horizons qui souhaitaient travailler sur un thème, et pas que des intellectuelles, il y avait aussi des femmes qui n’avaient encore jamais rien écrit (certaines ont continué à écrire après avoir participé à la revue). Cette première discussion était enregistrée et retranscrite pour former la base du dossier", explique Nadine Plateau.

La typographie mettait également ces discussions en avant. "L’article introductif montrait les différentes positions identifiées mais les textes étaient aussi annotés dans les marges par d’autres femmes que celles qui les avaient écrits. Les textes étaient critiqués, commentés. Il s’agissait vraiment d’une construction collective de la pensée féministe. On avait le droit de penser autrement. C’est toujours un enjeu aujourd’hui", sourit Nadine Plateau.

La revue était vraiment novatrice sur de nombreux aspects, elle a notamment permis la publication de textes qui sont encore très actuels aujourd’hui, ceux sur la parentalité ou la dépendance amoureuse par exemple

"Cela ne s’est cependant pas fait sans résistance. Une revue faite uniquement par des féministes, cela faisait grincer des dents… Quand elles venaient aux réunions, les femmes faisaient quelque chose pour elles-mêmes, elles n’étaient plus disponibles pour les maris. Il y a d’ailleurs eu des séparations dans les couples à la suite de la lecture de certains articles. Cette revue a bouleversé la vie des femmes, on a compris que ce qu’on vivait n’arrivait pas qu’à nous, que cela faisait partie d’un système."