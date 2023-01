50 ans de la reine Mathilde : le Palais royal dévoile deux clichés de la reine à l'occasion de son anniversaire

Ce vendredi 20 janvier, la reine Mathilde fête ses 50 ans. À cette occasion, le Palais royal a partagé deux nouveaux clichés de la septième Reine des Belges.

Sa Majesté passe le cap des 50 ans sans événement officiel, mais en partageant avec les Belges deux nouveaux portraits réalisés pour l’occasion. Sur la première photo, on découvre notre Reine tout de blanc vêtue dans un décor qui symbolise sa volonté d’aller à la rencontre de son public. Comme elle le fait depuis des mois en parcourant les 10 provinces à pieds ou à vélo pour sensibiliser le grand public à la santé et au bien-être mental. Sereine et rayonnante, la reine Mathilde fait encore une fois un sans-faute vestimentaire. En effet, si Sa Majesté est connue pour ses engagements humanitaires et éthiques, elle est aussi populaire pour ses tenues toujours élégantes.