Pendant de nombreuses années, et particulièrement à l’époque de la PlayStation 2, de la Gamecube et de la Xbox, il était impensable de sortir un film événement ou un dessin animé sur grand écran, sans qu’une adaptation en jeu vidéo ne soit disponible dans les rayons des magasins. Il s’agissait de produits dérivés indispensables comme les jouets et figurines.

Si cette mode a créé de nombreuses daubes et autres jeux passables développés dans l’urgence, elle a aussi donné naissance à quelques bons jeux. Les adaptations des films Les Deux Tours et Le Retour du Roi ont laissé d’agréables souvenirs à tous ceux qui y ont joué en 2002 et 2003, sur PS2, Gamecube, Xbox ou PC.