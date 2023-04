50 ans de la mort de Picasso : "Il a détruit la carrière de plusieurs femmes artistes"

En Belgique, la peintresse Amande Art a décidé de tirer le portrait et de raconter la vie de six d’entre elles, sous la forme de femmages : Eva Gouel, Dora Maar, Marie-Thérèse Walter, Olga Khokhlova, Fernande Oliver et Françoise Gilot. "J’ai souhaité les mettre en avant, le contraire de ce que Picasso a fait avec elle, puisque leur carrière a été écourtée après leur rencontre. Il a détruit leur réputation. Il les a écrasées et même démembrées dans ses peintures. Cela n’a pas été facile car il existe peu d’information sur ces femmes, j’ai dû creuser ! On doit apprendre ces histoires par nous-mêmes. Pour la Journée du matrimoine à Paris, j’ai voulu créer des portraits des Salonnières et j’ai dû aller chercher des sources partout, je connaissais peu de choses sur elles, alors qu’elles qu’ont participé à l’effervescence artistique et littéraire pendant trois siècles !", explique l’artiste.