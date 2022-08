50 ans de faits divers : Le rapt du petit Eric Peugeot

Le 12 avril 1960, Eric Peugeot, quatre ans et demi est enlevé dans un parc de Saint Cloud. L'enfant jouait sous la surveillance de sa nurse, mais les ravisseurs avaient minutieusement préparé leur coup ..Une demande de rançon ponctuée de menaces de mort est retrouvée près du toboggan ou jouait le petit garçon. La France est en émoi. Les rapts d'enfants sont rares sur le territoire. Roland Peugeot et son épouse Colette, héritiers d'une des plus prestigieuses dynasties automobiles européennes vivent des heures très sombres et vont se plier, contre l'avis des inspecteurs au jeu des preneurs d'otage...Les parents ne veulent prendre aucun risque,. Ils sont riches, ils vont payer...En échange de 50 millions de francs, le petit Eric retrouvera ses parents et la liberté, 48 heures à peine après avoir été enlevé. Et ce n'est qu'au terme de 11 mois d'enquête que les preneurs d'otage seront arrêtés . Les deux ravisseurs Larcher et Rolland auraient pu réussir ce coup de maître s'ils avaient été un peu plus prudents.