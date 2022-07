"50 ans de faits divers": Bruno Sulak, le gentleman cambrioleur des années fric

Le début des années 80 marque l'entame de la fracture sociale, les exclus de tout bord se mettent à repousser les barrières morales, une franche de la population accepte même l'idée du vol. Un voleur peut être un héros ! Bruno Sulak, véritable gentleman cambrioleur des années fric, braque son premier supermarché à Montpellier.

Il se fait prendre le jour même ! Mais il se " rattrape " en s'évadant peu après de la prison d'Albi. Commence alors la spectaculaire carrière d'un cambrioleur qui, de casses de bijouteries en évasions, ridiculise plus d'une fois les forces de l'ordre. Bruno Sulak devient le porte-drapeau d'une génération qui comprend qu'elle sera sacrifiée et qui commence sa révolte contre la société et l'autorité.

A l'image du chanteur et pacifiste Daniel Balavoine, qui apostrophe à la télévision les hommes politiques sur la détresse d'une jeunesse désœuvrée, Bruno Sulak le hors la loi, devient un héros. Très vite " l'Arsène Lupin des joalliers " fait la Une des journaux.