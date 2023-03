50 ans de carrière pour Bob Weir, membre fondateur du Grateful Dead

On redécouvre à l’occasion de la réédition de son premier album paru en mai 1972, c’est un "seigneur" du folk rock psychédélique californien Bob Weir, fondateur du mythique Grateful Dead !

Véritable légende de la musique américaine : chanteur, guitariste et auteur-compositeur du célèbre groupe The Grateful Dead, le musicien compte 50 ans de carrière. Né en 1947, Bob Weir a commencé à jouer de la guitare à 13 ans et rejoint le Grateful Dead en 1965, il a 18 ans. Devenu l’un des piliers du groupe, il a apporté une touche unique à leur style musical, créant un son rock psychédélique unique. Au fil des ans, Bob Weir a perfectionné ses talents de chanteur et de guitariste, créant des mélodies intemporelles et des textes poétiques qui ont inspiré des générations de fans de musique.