50 ans après le rapport Meadows, un podcast gratuit sur les "Dernières limites" planétaires

Le 3 mars 1972, il y a 50 ans, paraissait le "rapport Meadows". Sous le titre anglophone "The Limits to Growth" (les limites à la croissance), cette publication scientifique pointait pour la première fois les limites de la croissance mondiale.

Trois chercheurs américains du MIT (Massachusetts Institute of Technology) présentaient un modèle informatique qui analysait différents scénarios de consommation et de production des ressources mondiales. L’un d’eux pointait le dépassement de l’utilisation des ressources, au-delà de la capacité de notre planète.

En 1952, Audrey Boehly n’était pas née. Cette journaliste scientifique française, ancienne de Sciences et Avenir, n’a découvert le document qu’il y a quelques années. Un choc. Elle décide alors de quitter son emploi en 2020 pour se consacrer à un projet environnemental personnel : réaliser un podcast sur les limites planétaires. Son titre : "Dernières limites".

"Dernières limites"

En 13 épisodes, dont un prologue réalisé avec l’un des coauteurs du rapport, le physicien Dennis Meadows, la voilà qui s’embarque au côté de spécialistes, économiste, agronome, climatologue, … philosophe et sociologue, pour revisiter ce rapport Meadows méconnu.

Audrey Boehley s’étonne encore du peu de cas qui a été fait de ce rapport rédigé par les chercheurs américains du MIT. "Il a constitué, à sa sortie, une base pour tous les mouvements écologistes qui se développaient à ce moment-là", nous dit-elle, "mais en ce qui concerne les politiques et les économistes, il a été d’abord fortement décrié, et ensuite, finalement complètement enterré, c’est-à-dire qu’on a cessé d’en parler, qu’il est passé complètement sous les radars […]. Il y a une méconnaissance totale de l’existence de ce rapport, et moi-même qui a fait des études scientifiques, qui étais journaliste scientifique, à aucun moment, je n’en ai entendu parler. Dans mes lectures, autour de moi, personne ne parlait de ce rapport. Ce qui a été un choc pour moi, c’est à la fois le contenu du rapport, mais aussi le fait qu’alors qu’il pose des questions fondamentales, et même si on peut questionner le contenu du rapport, ces questions fondamentales devraient être au cœur du débat. Elles auraient dû l’être au cours des 50 dernières années et cela n’a pas du tout été le cas."

Pourquoi ? La réponse de Dennis Meadows

Dans le premier épisode, Dennis Meadows répond à cette question : pourquoi son rapport est-il resté lettre morte ? Il pointe deux freins majeurs : le désintérêt d’une majorité des personnes, prises dans l’engrenage des soucis quotidiens, ne se projetant pas dans le futur éloigné et dans des projections à l’échelle globale, et l’inaction politique et économique face à des conclusions qui remettaient en cause les fondations du système, à savoir la croissance.

"Politiquement, c’est un coût énorme de sortir de ce paradigme", rapporte Audrey Boehley. "Plutôt que même débattre du sujet, tellement brûlant, le plus simple, c’était d’éviter d’en parler, tout simplement. C’est ce qui s’est produit."

Le dernier rapport du GIEC pourtant alarmant a eu un retentissement occulté par la guerre en Ukraine. Nos yeux horrifiés devant cette actualité immédiate ne parviennent pas à se confronter aux conséquences à long terme du réchauffement climatique.

Audrey Boehley a fait ce podcast comme une mission, pour faire savoir, pour faire comprendre : "C’est dramatique, en fait. Ça se joue aujourd’hui. Nous avons une fenêtre de 10 ans. Pendant 50 ans, on n’a absolument rien fait. Et même, on a accéléré. Là, on sait qu’il nous reste une fenêtre de 10 ans pour mettre en œuvre un changement radical et on n’est même pas capable de poser le problème dans les médias. C’est quelque chose de très grave."

Un premier épisode du podcast est déjà paru le 3 mars, celui qui permet d’entendre Dennis Meadows. Dès le 16 mars, un nouvel épisode gratuit paraîtra chaque mercredi sur la plateforme. Si vous voulez écouter la bande-annonce, elle est disponible ici.