50 ans après le 1er choc pétrolier, nous consommons malgré tout toujours plus d’or noir

Encore fallait-il que les circonstances permettent aux pays producteurs d’imposer les hausses de prix souhaitées alors que, comme le rappelle Philippe Charlez, expert en questions énergétiques à l’Institut Sapiens à Paris, "les prix du pétrole étaient tout à fait sous-évalués avant le premier choc pétrolier. C’était le règne des consommateurs : les pays consommateurs imposaient les prix aux pays producteurs, en l’occurrence un prix très bas, de l’ordre de 1 dollar le baril depuis 1960 jusqu’en 1972 à peu près. Au début des années 1970, on passe dans ce que j’appellerais le règne des producteurs, c’est-à-dire que ce sont les producteurs, et non plus les consommateurs, qui vont décider les prix". Car le contexte a changé. "Dans une négociation, résume Adel El Gammal, c’est toujours une question de rapport de force. Le fait est qu’avant 1973, le rapport de force n’était tout simplement pas en faveur des pays arabes. Mais en 1973, ça change”.

Avant 1973, le rapport de force n’était tout simplement pas en faveur des pays arabes. Mais en 1973, ça change.

Ça change en particulier parce que la première puissance économique mondiale – les Etats-Unis – consomme de plus en plus de pétrole mais en produit de moins en moins, elle doit donc en importer de plus en plus. "Le pic pétrolier des États-Unis en 1970 est l’instant pivot de l’histoire du pétrole, insiste Matthieu Auzanneau, bien plus que le fameux choc qui va lui succéder trois ans plus tard et qui, à bien des égards, apparaît comme sa conséquence.”