50.000 supporters hostiles et un adversaire imprévisible : les Espoirs doivent sortir le grand jeu pour vaincre la Géorgie

Pour composer son onze, Mathijssen doit gérer plusieurs facteurs : les cartons jaunes déjà pris, le retour des trois Diables Rouges et la meilleure tenue de son équipe en deuxième période face aux Bataves. On devrait retrouver Maarten Vandevoordt au but, lui qui n’a certes pas eu le même boulot que son homologue Bart Verbruggen, mais s’est néanmoins déployé quand ce fut nécessaire. Devant lui, le retour d’Ameen Al-Dakhil contraint le coach à résoudre son premier dilemme. L’insérer dans le onze, quitte à se séparer de De Winter ou Debast, impeccables lors du premier match ? Voilà qui serait un crève-cœur… La tentation est grande de résoudre le problème en alignant les trois défenseurs de concert. Cela permettrait aux backs de jouer un cran plus haut. Maxim De Cuyper, remarquable d’abnégation, devrait tenir son rang (et tant pis pour le Diable Olivier Deman) tandis qu’à droite, Hugo Siquet pourrait profiter de sa belle montée face aux Pays-Bas pour entrer dans le onze. Mais un quatre arrière, pour récompenser la stabilité d’une équipe qui n’a pas concédé de but lors du premier match, est dans la balance…