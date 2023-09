5 talents rock émergents de Fédération Wallonie-Bruxelles à écouter de toute urgence sur Jam

Originaire d'Arlon et exilé dans la capitale, le duo guitare/batterie Atum Nophi, avait probablement choisi le pire moment pour sortir son premier album en février 2020... Bien décidé à reprendre leur revanche sur la vie, le groupe se réinvente, 3 ans plus tard, dans une formule en trio. S'affirmant désormais dans une nouvelle direction influencée par la scène post-hardcore, Atum Nophi pourrait bien être une de vos plus belles découvertes "made in Belgium" si vous avez des posters de Turnstile dans votre chambre et avez grandi en écoutant Title Fight et La Dispute. Après la sortie de l'énergique "The Everlasting Rose", le trio s'apprête à en dévoiler un peu plus sur sa nouvelle formule le 20/10 prochain.

Pour les fans de : Birds in Row, Turnstile, Touché Amoré

Le morceau à écouter : The Everlasting Rose

L'actu récente/à venir : sortie d'un nouveau single, "Oscillate" le 20/10 prochain