5 soucis mécaniques en 5 rallyes : début de saison cauchemardesque pour Thierry Neuville

Episode 1 : le Monte-Carlo

Dès la première journée complète de la première manche de la saison, le Monte-Carlo, Neuville est victime de pépins mécaniques. Un souci avec le kit électrique de sa Hyundai et l’obligation d’apporter plusieurs modifications sur les réglages de son châssis ainsi que sur la boite et les différentiels du bolide floqué du numéro 11.

Rebelote le samedi avec des problèmes de pression d’essence puis, notamment, un amortisseur qui traverse le capot de son auto. Perdant du temps et des places, le pilote belge arrache finalement la sixième place du côté de Monaco.

"On démarre la saison comme on a terminé la précédente, c'est frustrant, il va falloir réagir, et vite !", glisse-t-il alors. Il ne croyait pas si bien dire…

Episode 2 : la Suède

Durant le deuxième rendez-vous de 2022, notre compatriote subit une perte de puissance dans la deuxième spéciale puis un souci électronique entre la deuxième et la troisième. La connexion entre le volant et la voiture ne s’effectue plus correctement.

Le problème est bien présent, mais ne perturbe pas le Belge outre mesure. Il termine deuxième de l’épreuve.

Episode 3 : la Croatie

On se dit que les maladies de jeunesse de la Hyundai nouvelle génération vont petit à petit disparaitre, mais on n’est pas au bout de nos surprises.

En Croatie, deuxième après la 4e spéciale, Neuville connait des soucis d’alternateur. Notre compatriote doit, en compagnie de son copilote Martijn Wydaeghe, pousser la voiture… sur une distance de 800 mètres. Les deux hommes arrivent complètement épuisés au poste de pointage… et écopent d’une pénalité de 40 secondes pour avoir pointé en retard.

Durant l’ES6, Neuville rencontre des soucis de visibilité. De l’eau est entrée dans la voiture et de la buée apparait sur le pare-brise. Sans compter une minute de pénalité pour un excès de vitesse et vingt secondes complémentaires (dix pour un pointage en retard et dix pour une aide technique reçue alors que sa Hyundai ne démarre pas).

Tombée quatrième au classement, la paire belge se crache dans les mains, dans les gants surtout, et obtient finalement, malgré une perte de puissance le samedi, la troisième position finale en Croatie.

Episode 4 : le Portugal

Une nouvelle fois très tôt dans l’épreuve, soit le vendredi, le duo belge rencontre un souci de transmission. La Hyundai a perdu sa roue avant gauche, elle s’est détachée totalement, sur le routier entre deux spéciales. La transmission est endommagée, Neuville perd 1 minute et 30 secondes, passant de la deuxième place… à la septième.

Là aussi, l’équipage du bolide numéro 11 effectuait du bon travail puisque s’élançant en deuxième sur la route. A force de courage, une fois de plus, Neuville remonte et récolte le cinquième rang.

Episode 5 : la Sardaigne

Vendredi matin (tiens tiens, comme on se retrouve), souci de transmission. Dans le rythme, le pilote belge lâche presque deux minutes dans la mésaventure.

Loin derrière tout le monde, à la neuvième place avec une position défavorable sur la route, le duo Neuville-Wydaeghe décide de jouer son va-tout, estimant déjà que ses chances d’encore jouer le titre pilote sont limitées alors que l’on n’a même pas encore atteint la mi-saison, en attaquant à la limite. Cette dernière est malheureusement dépassée samedi lorsque le pilote Hyundai part à la faute. Une erreur, la première de la saison de Neuville.

Il accroche toutefois cinq unités dans la Power Stage et ne profite malheureusement pas du regain de forme de la Hyundai sur ce rallye. Ott Tanak s’est imposé, Dani Sordo a récolté la 3e place.