5 signes qui prouvent que vous avez à faire à un pervers narcissique

Un pervers narcissique est une personne atteinte d’un trouble de la personnalité narcissique. Elle a – de façon inconsciente – une image très dévalorisée d’elle-même et tente de compenser en se survalorisant et en rabaissant les autres. Les hommes sont plus souvent touchés que les femmes. Cette personne se donne l’apparence d’un être supérieur aux autres et ressent un besoin exacerbé de se faire admirer. Elle manipule ses proches et son entourage et ne ressent ni culpabilité, ni empathie lorsqu’elle blesse les autres. Les pervers narcissiques sont des manipulateurs nés qui d’abord séduisent, puis vampirisent.

Au début, ces personnes sont extrêmement polies et charmeuses. Mais lorsqu’elles gagnent la confiance et le respect de la victime, elles changent de visage et laissent des blessures qui peuvent durer toute une vie. Selon la psychiatre Marie-France Hirigoyen, auteure du livre " Harcèlement moral", les pervers narcissiques sont "des manipulateurs nés qui d’abord séduisent puis vampirisent." Ils enveloppent et annulent progressivement la victime, ils commencent à la traiter comme une marionnette.